Dia de Mobilização pela Segurança de Ciclistas aborda distância prevista em lei para passar por eles

É lei!

Com o propósito de ressaltar que o espaço das bicicletas na rua é garantido por lei e que o respeito ao ciclista pede uma medida simples no trânsito, será promovido o Dia de Mobilização pela Segurança de Ciclistas. O evento ocorre nesta quinta-feira (09/03), entre 9h30min e 10h30min, no canteiro da Avenidade Wenceslau Escobar, esquina com a Otto Niemeyer, e marca o lançamento, em Porto Alegre, de uma campanha de mobilização que pretende se estender para outras cidades do Estado. A iniciativa é do Detran/RS, do Laboratório de Políticas Públicas e Sociais (Lappus), da Mobicidade e da Associação de Ciclistas de Porto Alegre (Acpa).

Ciclistas utilizarão o "respeitômetro" para mostrar qual a distância prevista em lei para passar por eles e mantê-los seguros. Em caso de chuva, o evento será adiado.

Leia mais:

