DJ gaúcha é convidada por Paulo Ricardo para se apresentar no Hotel Fasano, no Rio de Janeiro

No Rio

A jovem DJ Fraaan, conhecida por animar a torcida colorada no espaço Premier Club no Beira-Rio, foi convidada para participar do novo projeto do cantor Paulo Ricardo, o show intimista On the Rock. A apresentação vem sendo realizada desde fevereiro no exclusivo bar Londra, do Hotel Fasano, no Rio de Janeiro.



— O formato do show, só com teclado, baixo e violão, foi perfeito e encaixou muito bem com os toques de soul e de jazz do deep house — comenta a gaúcha, que abre e fecha os shows do artista.



Francieli Souza levou o seu set para o espaço de um dos hotéis mais famosos do Rio e ainda recebeu elogios de Marcelo V'Re, DJ residente do local há quase 20 anos.

