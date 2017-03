Dois eventos paralelos no Via Bordini. Veja quem esteve por lá.

Lançamentos





As empresárias Cristiane Figueiró e Gabriela Trois costuraram gastronomia, moda e arte para receber convidados na inauguração dos seus novos espaços no Via Bordini, nos altos da Bela Vista em Porto Alegre, quinta-feira, dia 23.

A St. Trois inaugurou sua nova loja no local, onde passa a contar com uma boutique. Já Cristiane apresentou o novo Pateo Olita Gastronomia e Eventos com recepção nos jardins do local. O local será composto por um café com espaços interno e externo, que servirá almoço, uma pequena loja de vinhos e produtos artesanais e a possibilidade de locação para eventos.



Cristiane Figueiró Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

