Dona Maricota prepara novidades para a Páscoa

Doçura





Depois de vencer, na última semana, o episódio do programa Que Seja Doce, do canal GNT, com o tema ¿a confeitaria nos tempos de Napoleão¿, Mariana Dedavid está com todo o foco na Páscoa.

Ela e a sócia, a publicitária Bruna Cramer, estão com três sabores especiais para a data (brigadeiro, branquinho e doce de leite) com delícias no recheio que vão de Kit Kat a Oreo.

Foto: Romulo Dias / Divulgação

Vale lembrar que a história da Dona Maricota partiu da premissa de que o melhor marketing é o boca-a-boca – e hoje 80% dos pedidos são feitos via internet, onde a dupla soma mais de 43 mil seguidores entre Instagram e Facebook.



Leia mais:

Aberta a temporada social do Porto Alegre Country Club

Hemb lança coleção de inverno com a temática sobre o fogo