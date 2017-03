Em Milão, gaúcha Martina Ritter encontra Giorgio Armani e outras referências da moda

Mês fashion

A temporada de semanas de moda rendeu para a gaúcha Martina Ritter. Depois de assistir ao desfile de Tommy Hilfiger da primeira fila, em Los Angeles, e acompanhar de perto as novidades do mundo da moda em Nova York, a blogueira esteve em Milão, onde terminou o "mês fashion" com chave de ouro. Além do encontro com Giorgio Armani, teve a promessa do estilista italiano Antonio Pitagora — ex-Fendi, Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta Ferreti, que hoje assina a própria marca —, que irá vesti-lá durante a próxima Fashion Week de Milão, em setembro.

Quem assessorou Martina durante a temporada na Itália foi o brasileiro radicado nos Estados Unidos Heitor Drapier. Por meio do serviço "Fashion Week Luxury Experience", a gaúcha também pôde fazer contatos com Fábio Cripa, diretor dos clientes VIPs da Roberto Cavalli, com o designer Enrico Agus, e com a brasileira radicada em Milão Paula Cademartori.

