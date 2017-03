Empresa gaúcha de moda sustentável é selecionada para participar do South by Southwest

RS no SXSW

O Brasil está deixando sua marca nesta edição da South by Southwest (SXSW), que segue até domingo (19/03), em Austin, nos Estados Unidos: em 2017, o evento atraiu a maior delegação brasileira da história, com 1,1 mil participantes. Entre os representantes da moda sustentável do RS está a Mole Bags, que produz bolsas a partir do reaproveitamento do couro em Caxias do Sul. A empresa das sócias Fernanda Daudt e Márcia Garbin foi uma das selecionadas pela Apex-Brasil para participar do encontro.



— As bolsas são confeccionadas com couros reaproveitados da indústria e cuidadosamente selecionados — conta Fernanda, que viajou aos Estados Unidos para representar a marca.



