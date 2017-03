Empresária Carol Pegoraro lança linha de roupas da Yolo

Novos desafios

A notícia é boa para as fãs dos acessórios da Yolo, marca que atua nos ramos de atacado e varejo e que mantém uma rede de clientes em todo o país por meio das redes sociais. Depois de apostar na Yolo Shoes, a empresária Caroline Leal Pegoraro expande a marca para o universo de roupas. No final deste mês, será lançada a Yolo Brands, que terá peças à venda na Equus Jeans do Shopping Iguatemi Porto Alegre.

– A nova linha vem com o mesmo propósito dos acessórios e calçados. Os produtos suprem a necessidade das mulheres que desejam vestir tendências, mas que não querem pagar muito para isso – comenta a empresária.

Leia mais:

Loucas por acessórios: Yolo lança coleção verão 2015

Daniel Cassin lança coleção em happy hour na loja do Iguatemi

Swarovski lança linha de joias e acessórios inspirada em "A Bela e a Fera"