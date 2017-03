Espaços de beleza são tendência em camarotes e festas de Carnaval

Experiência completa

Outra tendência em evidência pelos points VIPs do Carnaval 2017 foram as áreas dedicadas à beleza das mulheres ao longo da noite. Para garantir uma experiência completa e com qualidade, as casas noturnas e os camarotes têm assinado parcerias com marcas especialistas no assunto – que levam sua estrutura e seus profissionais até o cliente. No Sambódromo do Rio, a coluna flagrou a Miss Roubadinhas Laura Bier Moreira recebendo um retoque de make no lounge do Spa do Sheraton.



