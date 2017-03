Fashion Food homenageia Doris Spohr com desfile de vestidos usados pela gestora da marca Rui

Elegância atemporal

Foi emocionante o Fashion Food que homenageou Doris Spohr nesta terça-feira (07/03), no Hotel Laghetto Viverone Moinhos. Teve momento de "nó na garganta", mas também muito aprendizado sobre costumes e estilo da década de 1960. A entrada da modelo Letícia Kleemann com o vestido usado pela anfitriã em seu primeiro encontro com Rui Spohr surpreendeu o público.

Letícia Kleemann Foto: Liane Neves / Divulgação

Ao som de Fly Me to the Moon, foi apresentado o vestido usado por Doris em 1960 no seu casamento. Rui, emocionado, renovou sua declaração de amor eterno à sua musa, levando convidados às lágrimas.



Doris em seu casamento Foto: SCHLEINIGER JR / Divulgação

Rui e Doris Spohr Foto: Liane Neves / Divulgação

Letícia Kleemann Foto: Liane Neves / Divulgação

Lu Gastal e Virginia Giulian Foto: Liane Neves / Divulgação

Celia e Lívia Fabris Foto: Liane Neves / Divulgação