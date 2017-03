Galeria: Casa NTX apresenta Debut 2017 em coquetel intimista

15 anos

As irmãs Bettina Becker e Nora Teixeira lançaram oficialmente, na terça-feira (09/03), o Debut da Casa NTX em um encontro intimista com meninas interessadas no evento, marcado para 21 de outubro. Durante o coquetel, que levou assinatura da Basilic Gastronomia, Bettina falou sobre o debut de 2016 e apresentou os detalhes da programação para as debutantes deste ano.

Entre as atividades propostas para o decorrer do ano estão encontros em jantares e happy hours, cursos, oficinas de gastronomia e aulas maquiagem e valsa, além de um desfile beneficente com a estilista Eduarda Galvani. Para setembro, a Casa NTX está organizando um final de semana no Costão do Santinho.

Na ocasião, as meninas puderam garantiram suas vagas. Interessados em participar podem entrar em contato por meio do número (51) 3342-1111.

Leia mais:

Confira fotos dos bastidores do primeiro Début da Casa NTX

Valentina Magalhães recebe debutantes da Casa NTX no Le Bistrot Gourmet

Debutantes da Casa NTX participam de oficina de hambúrguer em Atlântida



Confira mais fotos:

Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Patricia Feijó Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Natália e Fernanda Ferrão Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Jadna Freitas e Claudia Wolf Ling Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Lauren Silva e Fabiana Ferro Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Bettina Becker Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Gabriela Feijó Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Antonia Tonin e Stephanie Ling Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Victoria Coufal Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Isabella Paglioli Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Ana Ungaretti Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Julia Zegarra e Lauren Silva Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Jadna Freitas Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Claudia Wolf Ling Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Paula Paglioli e Natália Ferrão Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS