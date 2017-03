Galeria: cinco anos da Galeria de Arte Mamute é comemorado com exposição coletiva

Aniversário com arte

A quinta-feira (09/03) foi de comemoração para a Galeria de Arte Mamute, que comemorou cinco anos em Porto Alegre com a abertura da exposição coletiva Do Abismo e Outras Distâncias. O trabalho, com curadoria de Bruna Fetter, exibiu obras inéditas de nomes como Claudia Hamerski, Clovis Martins Costa, Fernanda Gassen, Hélio Fervenza, Letícia Lampert e Marília Bianchini.

Leia mais:

Galeria permanente com obras de arte é exposta no Hotel Praça da Matriz

Sócias da Essere Joias apresentam coleção no hotel SLS, em Miami

Gravura Galeria de Arte inaugura exposição em evento dedicado ao Dia Internacional da Mulher



Confira quem mais passou pelo evento:

Marcos Maffei e Ricardo Gomes Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Bebeto Alves e Antônio Augusto Bueno Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

André Venzon Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Niura Borges e Bruno Borne Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Clóvis Martins Costa Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Bruna Fetter, curadora da mostra Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Laura Cattani e Munir Klamt Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Fábio André Rheinheimer Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Niura Borges Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS