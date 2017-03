Galeria: Confira como foi a abertura oficial da Be.Club em Porto Alegre

Grand opening

Após o soft opening com show surpresa da dupla Claus e Vanessa, a Be.Club abriu suas portas oficialmente na sexta-feira (10/03). A casa, localizada no número 825 da Rua Castro Alves, recebeu os DJs André Sarate, Sury Melo e Le Araújo para a festa. Os sócios Rafael Vearick, Daniel Ribeiro, Guga Garcia e João Albuquerque garantiram, inclusive, que planejam uma agenda com os melhores nomes da cena eletrônica do Estado com os estilos pop e house, além de shows nacionais.



Confira quem mais passou pela festa:

Lara Oliveira Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Pedro Vargas Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Paulo Zamprogna Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Juliana Lemes Foto: Thiago Ourique / Divulgação

João Pedro Jung Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Josiane Eltz Ribas Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Camila Boninsegna Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Danielle Bueno Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Luiz Alessandri Foto: Thiago Ourique / Divulgação