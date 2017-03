Galeria: Confira os famosos que passaram pelo camarote Itaipava no Carnaval do Rio

Carnario

Letícia Birkheuer, nascida em Passo Fundo, e a blogueira Natana de Leon, fizeram parte do time de gaúchos que marcaram presença entre as centenas de convidados do Camarote Itaipava na Marquês de Sapucaí. O espaço exclusivo também recebeu Yasmin Brunet e a mãe, Luiza Brunet, Aline Riscado, Musa do Camarote, Carla Diaz, Minotauro, Giba, Alinne Moraes, Sidney Sampaio, entre outros famosos.

Marco Luque, mais conhecido nas redes sociais como o Mustafary, foi o "repórter" do espaço e garantiu momentos da folia registrados em vídeos. Os shows ficaram por conta de Tiago Abravanel, Sapucapeta e Gabriel O Pensador. No sábado (04/02), para o desfile das campeãs, quem sobe ao palco do camarote é Thiaguinho.

Veja mais fotos:

Natana de Leon Foto: Reprodução / Instagram

Thiaguinho e Fernanda Souza Foto: Cleomir Tavares/Divulgação

Leticia Birkheuer Foto: Cleomir Tavares/Divulgação

Yasmin e Luiza Brunet Foto: Cleomir Tavares/Divulgação

Rômulo Neto Foto: Cleomir Tavares/Divulgação

Sidney Sampaio Foto: Cleomir Tavares/Divulgação

Aline Riscado e Tiago Abravanel Foto: Cleomir Tavares/Divulgação

Aline Prado Foto: Cleomir Tavares/Divulgação

Felipe Roque e Marco Luque Foto: Cleomir Tavares/Divulgação

Yasmin Brunet e o pai, Armando Foto: Cleomir Tavares/Divulgação

Carol Barcellos Foto: Cleomir Tavares/Divulgação

Felipe Roque, Amaral e Aline Riscado Foto: Cleomir Tavares/Divulgação

Vitor Thiré Foto: Cleomir Tavares/Divulgação

Antonio e Manoel, gêmeos do BBB Foto: Cleomir Tavares/Divulgação