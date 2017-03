Galeria: confira quem passou pela Posh Club no final de semana

Clima de comemoração

A festa de sexta-feira da Posh Club foi em clima de muita comemoração. O clube VIP de Jurerê Internacional foi palco para a celebração dos aniversários de Bruno Capella, Lívia Cunha, Edo Almeida e Marcelo Resende. O DJ Edu Lopes, do projeto BHM, também aproveitou a despedida de solteiro com os amigos.

A Posh, que segue comemorando a décima temporada, recebeu nas pick ups os projetos BHM, que, além de Edu Lopes, conta com Be Biagi e Rica Goldfarb, e Royal Inc., dos DJs Elias Goca e Ricardo Pazos. A abertura da noite ficou por conta do DJ Marchetti, seguido pelos DJs Daniel Bochner e Alexandre Assumpção.

Confira mais fotos:

Marcelo Resende Foto: Angelo Santos

Livia Cunha Foto: Angelo Santos

Edo Almeida Foto: Angelo Santos

Moyale Guardini Foto: Angelo Santos

Natalia Brhl e Aline Marquez Foto: Angelo Santos

Mauricio Machado, Amadeu Netto, João Lummertz e Matheu Baccin Foto: Angelo Santos

Marina Machado Foto: Angelo Santos

Luzia Bergamin Foto: Angelo Santos

Edu Lopes Foto: Angelo Santos

DJ Lipous, Duda Brandalise e Nati Passos Foto: Angelo Santos

Crisley Girola Foto: Angelo Santos

Daniel Boehner, Edo Almeida, Eduardo Martins e Ale Assumpção Foto: Angelo Santos