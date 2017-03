Galeria: Daniel Cassin lança coleção em happy hour na loja do Iguatemi

Outono/inverno

A fast fashion uruguaia Daniel Cassin, que abriu sua primeira loja no Brasil no Shopping Praia de Belas em 2014, acaba de lançar sua nova coleção. A marca reuniu, nesta quarta-feira (15/03), amigos, clientes e convidados em um happy hour na loja do Shopping Iguatemi para apresentar as apostas para o inverno.

Leia mais:

Grife uruguaia Daniel Cassin inaugurará primeira loja em Porto Alegre

Com 48 novas lojas, shopping Praia de Belas inaugura expansão

Uma espiada na primeira loja da Daniel Cassin no Brasil



Confira mais fotos:

Nalanda Cazzuni Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Mariana D'Avila e Nalanda Cazzuni Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Renata Busnello e Valkiria Schotkis Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Leticia Steibel Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Luiza Pinto de Figueiredo Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Ana Clara Gandolfi e Paula Brittes Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Mariana Kalil Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Constanza Zarpellon Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Maíra Franz Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Andrés Cohn e Nicolas Milicevic Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS