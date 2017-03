Galeria: Maori Beach Club recebe DJ Afrojack no Carnaval

Atração VIP

O DJ Afrojack foi a grande atração da segunda noite de Carnaval do Maori Beach Club, em Xangri-Lá. Esta foi a primeira apresentação do holandês no Estado. O artista, que costuma ser presença confirmada nos maiores festivais do mundo, já assinou, como produtor e co-produtor, parcerias com Beyoncé, Madonna, Pitbull, Chris Brown e Ne-yo.

A noite encerrou com o projeto Vice Society, liderado pelo DJ gaúcho Rapha Costa.

Leia mais:

Galeria: X Music encerra temporada de verão com atrações internacionais

Galeria: A Liga anima a primeira festa de Carnaval da Set Atlântida

Primeiro bloco do Carnaval Infantil da Saba ganha destaque pela criatividade



Confira mais fotos:

Carlos Trevisan Foto: Rafael Torres Atz / Divulgação

Priscilla Bohmgahren Foto: Rafael Torres Atz / Divulgação

Mateus Macedo Foto: Rafael Torres Atz / Divulgação

Eliane Ciulla Foto: Rafael Torres Atz / Divulgação

Ramon Schneider Foto: Rafael Torres Atz / Divulgação

Luisa Nava Foto: Rafael Torres Atz / Divulgação

DJ Rapha Costa Foto: Rafael Torres Atz / Divulgação