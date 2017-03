Galeria: Patinador Marcel Stürmer comemora formatura em Marketing

Formatura

Mais uma conquista para a lista do patinador Marcel Stürmer. Tetracampeão panamericano, ouro nos Jogos Mundiais e 17 vezes campeão brasileiro, o atleta gaúcho comemorou a sua graduação em Marketing pela Ulbra com um jantar para familiares e amigos em Porto Alegre no último sábado.

Amigos de longa data de Marcel, Rafaela Zanella e Denis Valente ofereceram sua residência para recepção dos convidados.

Confira mais fotos:

Rafaela Zanella e Denis Valente Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Cleonice e Marcel Stürmer Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Andre¿ Marmitt Zambeli e Isabel Macedo Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Chef Juliana Corrêa Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Lidia Dalmaso Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Paula Donati Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Rafaela Zanella e Debora de Oliveira Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Patti Leivas e Marcel Stürmer Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação