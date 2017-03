Galeria permanente com obras de artistas gaúchos é exposta no Hotel Praça da Matriz

Histórico e artístico

O recém-inaugurado Hotel Praça da Matriz, por si só, já é um recanto cultural. O que poucas pessoas sabem é que o histórico prédio, edificado em 1927 sob o comando do empresário da noite Luiz Alves de Castro, abriga um acervo com cerca de 30 obras de artistas gaúchos. São gravuras, aquarelas, acrílicos, desenhos e fotos assinados por nomes como Ado Malagoli (1906-1994), Nelson Jungbluth (1921-2008), Paulo Amaral, José Carlos Moura, Edgar do Valle e Flavio José Prenna.

— É uma forma de valorização da arte gaúcha — comenta Ilita Patricio, curadora da galeria e proprietária do hotel que administra com as filhas Cristine Patricio e Claudia Patricio.

A recepção já chama a atenção de visitantes interessados em conhecer a galeria e hóspedes, que recebem as boas-vindas com duas fotos aquareladas de Nadia Raupp Meucci dispostas lado a lado na parede esquerda e dois porta-retratos com imagens de uma Porto Alegre do começo do século XX à direita.

Presidente da Associação de Amigos do Margs, Ilita começa a guiar o tour pela imponente escada em mármore Roso Verona que dá acesso ao primeiro andar do palacete, onde um enorme fotopanting de Vera Carlotto revela detalhes da Praça da Matriz no ano de inauguração do prédio. O passeio percorre quartos e corredores e termina no subsolo, onde há arte até na porta dos banheiros sociais com desenhos em linha contínua de Alexandre Carvalho.

Visitas em horário comercial podem ser agendadas pelo telefone (51) 3224-8872. A entrada é franca.

Cristine, Ilita e Claudia Patricio Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Leia mais:

Designer gaúcha Cintia Gonçalves lança marca de caftãs

Pedro Toigo inaugura primeira loja com lançamento da coleção outono-inverno

Marca Preza aposta em moda sustentável e desenvolve óculos de madeira