Galeria: Projeto OpusLab é inaugurado no Teatro do Bourbon Country

Domingo em família

Pais e filhos se reuniriam no Teatro do Bourbon Country no último domingo (12/03) para a inauguração do OpusLab, novo projeto da Opus Promoções que conta com aulas de experimentação teatral para crianças em Porto Alegre. A convite da jornalista Vanessa Martini, do blog Mãezinha vai com as outras, e da gestora do espaço Julia Cordova, as famílias aproveitaram a manhã para explorar as instalações da casa de espetáculos e conhecer o trabalho das professoras Lúcia Panitz e Júlia Rodrigues.

Confira mais fotos:

Vanessa Martini, Eduardo Paradeda e o filho Theo Foto: Cristiane Moreira / Divulgação

Sarah Zimmermann e Helena Foto: Cristiane Moreira / Divulgação

Patricia Pontalti, Lucas Cunha e Clara Foto: Cristiane Moreira / Divulgação

Sabrina Donatti e Maria Luisa Foto: Cristiane Moreira / Divulgação

Paula Ody e Cecília Foto: Cristiane Moreira / Divulgação

Patricia Cavalheiro e Armando Foto: Cristiane Moreira / Divulgação

Frederico Mismas Foto: Cristiane Moreira / Divulgação

Carla Fachim e Lorenzo Foto: Cristiane Moreira / Divulgação

Foto: Cristiane Moreira / Divulgação

Luciana Cattony e João Foto: Cristiane Moreira / Divulgação