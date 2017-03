Galeria: Vitória Satt e Pedro Cesar Bergamaschi se casam no Porto Alegre Country Club

Noite cheia de elegância

O Porto Alegre Country Club foi palco da troca de alianças de Vitória Satt e Pedro Cesar Kremer Bergamaschi, realizada no sábado (06/03). O empresário e a publicitária, que vestiu um modelo da grife Pronoivas, foram abençoados em um toldo montado no jardim do clube com o testemunho de 400 convidados das famílias.

O evento, que se seguiu até o amanhecer com o DJ Carazzo nas picapes do lounge externo, foi organizado por Iara e Roberta Jalfim, teve gastronomia assinada pela equipe de Rafael Jacobi, flores de Angélica Martins e paisagismo da Floricultura Gonçalves.

Entre os detalhes especiais da celebração, a coluna destaca os pratos utilizados na noite – todos pintados à mão pela mãe da noiva, Iara Satt. Outro momento emocionante do casamento foi o do lançamento do buquê – os amigos do casal seguraram velas e cantaram a música "Oração" com Vitória.



O casal parte, agora, para a lua de mel nas Ilhas Turcas e Caicos.



Leia mais:

Casamento de Mauren Motta e Rogério Corrêa teve coral da UFRGS

Como saber se o mini-wedding é o tipo de casamento certo para você

Festa de Fernanda Schmidt e Felipe Kalil foi o primeiro casamento no salão principal do Instituto Ling



Confira mais fotos:

Vitória Satt e Pedro Cesar Bergamaschi Foto: Camila Domingues / Especial

Vitória Satt e Pedro Cesar Bergamaschi Foto: Camila Domingues / Especial

Vitória Satt Foto: Camila Domingues / Especial

Pier Mattei e Dani Netto Foto: Camila Domingues / Especial

Regina e Hermes Gazzola Foto: Camila Domingues / Especial

Lays e Paulo Afonso Solheid Foto: Camila Domingues / Especial

Letícia Satt e Mário Correa Foto: Camila Domingues / Especial

Paula Azevedo Foto: Camila Domingues / Especial

Bruna e Lucas Giacomolli com a filha Helena Foto: Camila Domingues / Especial

Zilda e Celso Campos Foto: Camila Domingues / Especial

Ana Aita Foto: Camila Domingues / Especial

Almir Alves Neto e Manoela Cirne Lima Foto: Camila Domingues / Especial

Ronaldo de Castilhos e Vera Lemes Foto: Camila Domingues / Especial

Renato Malcon Foto: Camila Domingues / Especial

José Luiz Nardi e Ana Laura Osório Foto: Camila Domingues / Especial

Marilyn e Leon Kulkes Foto: Camila Domingues / Especial

Anapaula Chitto Foto: Camila Domingues / Especial

Iara e João Satt Foto: Camila Domingues / Especial

Vania Kremer e Cesar Bergamaschi Foto: Camila Domingues / Especial

Cesar e Pedro Cesar Bergamaschi Foto: Camila Domingues / Especial

Iara, Duda e Cris Satt Foto: Camila Domingues / Especial

Mariane Labres e Martina Ortiz Foto: Camila Domingues / Especial