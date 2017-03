Galeria: X Music encerra temporada de verão com atrações internacionais

Despedida em grande estilo

Foi com a festa Carpe Vita Bal Masque que a X Music animou Xangri-Lá no domingo de Carnaval. A festa, que encerrou a temporada de verão da casa, comandada pelos grupos Aumak, Maori e CV Eventos, recebeu atrações internacionais como o DJ francês Norman Doray. Além dele, desembarcou no Estado a dupla canadense Sultan e Ned Shepard, indicada ao Grammy pelo remix de Locked Out of Heaven, de Bruno Mars. Lucas Benetti e Rapha Costa completaram o line-up.

— Estamos fechando com chave de ouro a primeira etapa da X Music, que trouxe ao Rio Grande do Sul um novo conceito de entretenimento com eventos inéditos. Ainda em 2017, a casa irá operar em feriados e datas especiais que serão divulgadas em breve. Também já estamos preparando a programação para o próximo verão — comenta Douglas Ramos de Oliveira, um dos nomes à frente da casa.

