Gilberto Schwartsmann recebe ministro da Cultura e outras autoridades para jantar em sua casa

Na noite de domingo (19/03), o presidente da Fundação Bienal das Artes Visuais do Mercosul, Gilberto Schwartsmann, recebeu o ministro da Cultura, Roberto Freire, para um jantar em sua residência, no bairro Moinhos de Vento. Estiveram presentes o governador do Estado, José Ivo Sartori, o prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior, o secretário municipal da Cultura de Porto Alegre, Luciano Alabarse, entre outros convidados.

Com vinhos gaúchos, direto da vinícola Laurentia, os presentes assistiram a um pequeno recital oferecido por Schwartsmann e outros membros da direção da Fundação homenageando o ministro com algumas canções nordestinas – uma referência ao Estado natal de Freire, que nasceu em Pernambuco. A nova logotipia da Bienal e um teaser sobre um espetáculo que será realizado no próximo domingo, na Igreja das Dores, também foram apresentados ao ministro.



Leonor e Gilberto Schwartsmann Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

Mônica Blaya de Azevedo e Sérgio Jobim de Azevedo Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS