Giovanna Ewbank e Caio Castro estarão em Porto Alegre em abril

Globais em Porto Alegre

Giovanna Ewbank estará em Porto Alegre no dia 6 de abril. Ela participará do lançamento da coleção da Loucos & Santos, na loja do Iguatemi. Pela segunda temporada, a atriz e apresentadora é a estrela da campanha da marca, que tem sede em Igrejinha.

Caio Castro Foto: TV Globo / Divulgação

Já o galã Caio Castro, no elenco da próxima novela das seis, virá participar do desfile La Bella Nova Yorque, organizado pela La Bella Produtora, no dia 29 de abril, no BarraShoppingSul. O evento é uma apresentação das new faces gaúchas para o mercado fashion. Participam olheiros, produtores e fotógrafos de moda de diversas agências de modelos de RS, São Paulo e Rio.



