Gravura Galeria de Arte inaugura exposição em evento dedicado ao Dia Internacional da Mulher

Do Litoral para a Capital

Depois do sucesso que fizeram no Litoral durante a temporada de verão, as obras do Atlântida Arte chegaram a Porto Alegre, na Gravura Galeria de Arte. A exposição coletiva foi inaugurada nesta quarta-feira (08/03) em um coquetel dedicado ao público feminino, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres.

Entre as atividades do evento, as convidadas puderam conferir dicas de maquiagem com Lisiane Pereira. Além disso, a designer Martha Poetsch expôs acessórios e sorteou peças, e os professores Letícia Lau, Rodrigo Corrêa, Rosali Plentz e Stella Copstein Courtes passaram informações sobre os cursos que começam neste mês na Galeria.

As obras ficarão expostas na Rua Corte Real, 647, até 1º de abril.

Veja mais fotos:

Lisete Guerra Foto: Lisa Roos / Divulgação

Marion Lunke Foto: Lisa Roos / Divulgação

Rita Chang Foto: Lisa Roos / Divulgação

Leticia Lau Foto: Lisa Roos / Divulgação

Regina Galbinski Teitelbaum e Martha Poetsch Foto: Lisa Roos / Divulgação

Laura Moreira Foto: Lisa Roos / Divulgação

Paulo Amaral Foto: Lisa Roos / Divulgação