Hemb lança coleção de inverno com a temática sobre o fogo

Moda masculina





O lançamento Inverno 17 Hemb, rolou ontem, dia 23 de março, com o fogo como mote. As artistas multifacetadas Viviana Schames e Dominique Martins apresentaram cenas pirotécnicasinspiradas no tema da coleção – é hot, é hit, é Hemb.



Aberto ao público, o evento ofereceu shots flamejantes da VIRA Shots n¿ Drinks e cerveja Stella Artois.

Felipe Hemb e MarthaFischer Foto: Pedro Antônio Heinrich / Divulgação

Augusta , Marilene e Ivo Andrade Foto: Pedro Antônio Heinrich / Divulgação

Renato Bing e Ana Guedes Foto: Pedro Antônio Heinrich / Divulgação

Daniela Bello e Bruno Grassi Foto: Pedro Antônio Heinrich / Divulgação

Paulo Cesar Verardi e Vera Verardi Foto: Pedro Antônio Heinrich / Divulgação

Dominique Martins Foto: Pedro Antônio Heinrich / Divulgação

Viviana Schames Foto: Pedro Antônio Heinrich / Divulgação

Suzanne Reboh Foto: Pedro Antônio Heinrich / Divulgação