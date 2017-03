Holic Pâtisserie, em Canela, é uma alternativa para quem busca boa gastronomia na Serra

#ficadica

Há quem pense que Gramado perdeu um pouco de seu charme com o aumento do turismo por lá. Talvez uma boa alternativa para quem sente falta do clima de cidade do interior, com os nativos investindo e atendendo nos estabelecimentos, seja dar um pulo na vizinha Canela. De frente para a Catedral de Pedra, na Praça da Matriz, está instalado a Holic Pâtisserie, por Amanda Selbach. Decoração minimalista com as paredes em preto inspirada na região do Marais, em Paris, música eletrônica elegante e comida digna da capital da gastronomia.



