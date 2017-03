INEEX tem lançamento oficial com happy hour e vips

Academia





A abertura oficial da INEEX, nova academia na Praça Japão, foi realizada na última terça-feira com um evento comandado por Bettina Becker.

Os anfitriões Alexandre e Valesca Fiss, André e Caroline De Lorenzi receberam convidados para um happy hour com cardápio fit do chef Lucio e decoração de Angélica Martins. O bar de sucos ficou aos cuidados de Dudu das Caipiras, e a música a cargo do DJ Fofão.

Entre as presenças VIPs, estavam as gêmeas do nado sincronizado, Beatriz e Branca Feres.



Beatriz e Branca Feres Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

André e Caroline Zanon De Lorenzi, Valesca e Alexandre Fiss. Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Fabio Saba e Patricia Totaro Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Angeli Golfetto e Aline Klemt Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Vivian Neuls, Roberta do Valle e Silvana Porto Corrêa Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Paula Leivas da Rosa e Flávia da Rosa Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Laura Schirmer Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Bettina Becker Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Bárbara da Costa Herter Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS