Ivan Pinheiro Machado participa do Salão do Livro de Paris

Ivan Pinheiro Machado, da editora L&PM, é presença confirmada no Salão do Livro de Paris — um dos mais importantes no calendário mundial do livro. O evento ficará aberto ao público e profissionais de 24 a 27 de março no grande pavilhão da Place de la Porte de Versailles. O Salão concentra toda a produção dos principais editores em língua francesa e, além de expor milhares de títulos e negociar direitos autorais para o mundo inteiro, reúne quase uma centena de palestras e mesas redondas.



