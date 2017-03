Ele vem aí!

Com três shows agendados no Rio de Janeiro e em São Paulo entre o fim de março e o início de abril, Justin Bieber alugou uma mansão no Joá, na zona oeste do Rio, que servirá de base para Bieber e sua entourage. A diária do imóvel gira em torno de R$ 150 mil.



