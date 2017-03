Laura Hingel comemora formatura no Grêmio Náutico União

Conquista de diploma





Foto: Bruna Siebert / Divulgação

Laura Hingel comemorou a formatura em Ciências Contábeis pela UFRGS com uma festa para amigos e familiares no Grêmio Náutico União. Para receber os 140 convidados que agitaram a pista de dança até as 5h, a formanda vestiu um modelo da Madame Ioio.



Leia mais:

Galeria: Patinador Marcel Stürmer comemora formatura em Marketing

Renata Leite comemora formatura com turma gaúcha em Jurerê Internacional

Veja como foi a festa de formatura temática de Victória Teixeira Coufal