Leticia Wierzchowski lança "O primeiro e o último verão em Porto Alegre" em Porto Alegre 

Já tem data o lançamento oficial do novo livro de Leticia Wierzchowski, O primeiro e o último verão em Porto Alegre. Dia 16 de março, a escritora gaúcha conhecida pela autoria de A Casa das Sete Mulheres receberá amigos e convidados na Saraiva do Moinhos Shopping, a partir das 19h, para autografar a obra que traz a nostalgia das relações de amor e amizade na época das cartas e do telefone com fio.



