Maria Pavan apresenta coleção de inverno no Instituto Ling

Em um almoço na segunda-feira, no Press do Instituto Ling, as diretoras da Maria Pavan, Letícia e Mariana Pavan, apresentaram a um grupo de 30 convidados as novidades da grife para o inverno.

A fundadora da marca que leva o seu nome também estava presente e falou sobre a criação da empresa, que nasceu em Porto Alegre e já ganhou várias citações em revistas europeias.



Veja quem passou por lá:





Leticia e Mariana Pavan Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Sonia Pizzetta Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Xuxa Pires Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Evelise Peixoto Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Patrícia Peixoto Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Martina Ritter Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Jaqueline Santana Pegoraro Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Claudia Bartelle Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Suellen Ribeiro Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Eduarda Galvani Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação