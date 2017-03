Mariela Silveira, diretora médica do Kurotel, palestra em congresso na Alemanha

Qualidade de vida

A diretora médica do Kurotel – Centro Médico de Longevidade e Spa de Gramado, Mariela Silveira, palestrou na quarta edição do Healing Summit, congresso organizado no começo de março em Berlim pela Healing Hotels of the World:

– A biologia das emoções é extremamente inteligente para a humanidade. Logo, a felicidade não somente é boa para você como também é vital para o planeta. O amor está diretamente ligado à evolução pessoal e, quando uma pessoa sente amor, ela é quem mais se beneficia desse sentimento – conta a médica gaúcha.



