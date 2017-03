Nora Teixeira e Bettina Becker apresentam Debut da Casa NTX nesta terça-feira (07/03)

Sonho de menina

Para dar início a programação do Debut NTX 2017, as irmãs Nora Teixeira e Bettina Becker irão realizar uma apresentação do Debut deste ano para as meninas interessadas e seus familiares. Nesta terça-feira (07/03), a partir das 19h, sócias mostrarão os registros de sucesso da edição de estreia do baile e falarão sobre a programação deste ano.

O baile será realizado no dia 21 de outubro e a agenda de preparações das meninas está repleta de atividades. Fica a dica: as interessadas já poderão garantir suas vagas pelo telefone (51) 3342-1111.



Leia mais:

Confira fotos dos bastidores do primeiro Début da Casa NTX

Valentina Magalhães recebe debutantes da Casa NTX no Le Bistrot Gourmet

Debutantes da Casa NTX participam de oficina de hambúrguer em Atlântida