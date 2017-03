Nos Estados Unidos, Antônio Carlos Minuzzi Filho palestra em congresso sobre cirurgia plástica

Saúde nas redes sociais

O médico Antônio Carlos Minuzzi Filho esteve em New Orleans participando do congresso Aesthetica Super Symposium 2017 – um dos mais destacados eventos da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos. O cirurgião gaúcho palestrou sobre lipoescultura e contou à coluna que um dos destaques do encontro foi a abordagem que os americanos fazem da valorização da questão virtual no universo médico.

– É importante entender de que maneira podemos gerir de maneira saudável a vida virtual e perder o preconceito de que médico deve ser ortodoxo, fugindo de comunicações mais modernas. É interessante como os americanos focam nisso em palestras, enquanto no Brasil temos um certo bloqueio, pouca gente fala sobre o assunto nos congressos – disse o médico.



