Nova temporada da Provocateur estreia com novidades em Porto Alegre

A franquia gaúcha do nightclub nova-iorquino Provocateur tornou-se uma referência em entretenimento e colocou Porto Alegre no mapa de quem viaja o Brasil para fazer festa. Agora, os sócios da casa prepararam novidades para estrear sua quinta temporada nesta sexta-feira (10/03), na Capital.

As mudanças passam por um novo layout e uma nova equipe de promoção no negócio. Além disso, o artista plástico Theo Felizzola escalou um time de 10 artistas gaúchos que estão preparando intervenções culturais com o mote "coração de Porto Alegre" – referência ao coração símbolo da marca.

– Desde 2013, quando abrimos a casa, muita coisa mudou, inclusive conceitos e desejos do nosso público. Então, nada mais natural que a Provoca evolua para acompanhar os novos tempos e esse público – conta Marcos Paulo Magalhães, sócio do Grupo TE2.

Mantendo seu DNA inovador, a boate assinou uma parceria com o aplicativo Benefit Now para criar um espaço destinado a serviços de beleza e bem-estar durante a festa. Para garantir retocar a make ou fazer uma escova em plena balada, basta baixar o app e agendar tudo pelo smartphone.



