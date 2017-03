Ronaldo Fraga não participa da semana de moda de São Paulo 

SPFW desfalcado





Foto: André Ávila / Agencia RBS

Ronaldo Fraga – responsável pelo desfile icônico só com modelos transgêneros na última edição da São Paulo Fashion Week – está entre os grandes nomes da moda nacional que não desfilam nesta semana de moda de São Paulo, que tem início segunda-feira (13/03). Fraga embarcou para o South by Southwest,um conjunto de festivais que une cinema, música e tecnologia, no Texas, e, depois, segue para Israel.



Outros importantes nomes como Reinaldo Lourenço, Gloria Coelho e Valdemar Iódice não participarão do evento.



