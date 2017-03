Rótulo de espumante da Vinícula Salton vence concurso no Japão

Reconhecimento internacional

A jovialidade levemente estruturada do espumante Salton Poética conquistou o exigente paladar japonês. O brut rosé, proveniente de uma composição com predominância de uvas pinot noir, teve distinção máxima no Sakura Japan Women's Wine Awards 2017, concurso que deu medalha de ouro para o rótulo da Vinícola Salton. A quarta edição da premiação, com um corpo de jurados composto exclusivamente por mulheres, julgou mais de 3,5 mil rótulos de 35 países.

