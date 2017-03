Sabrina Sato diz que desfila no Carnaval do próximo ano mesmo se estiver grávida

Na Sapucaí

– Agora que passou o Carnaval, a gente pode comer de tudo – disse Sabrina Sato, focada em um prato de feijão na FeijoaJay (evento assinado pelo PR Diógenes Queiroz, o BJay) do Camarote Allegria na Quarta-Feira de Cinzas, na Marquês de Sapucaí.

Diógenes Queiroz e Sabrina Sato Foto: Ari Kaye / Divulgação

Vestida com short jeans, blusa branca e barriga à mostra, a rainha de bateria da Vila Isabel confessou que pretende desfilar novamente no ano que vem, mesmo se estiver grávida. A artista já havia revelado anteriormente que planeja, com o namorado Duda Nagle, um herdeiro para 2017.

– Espero que eu seja uma grávida ajeitada para aguentar vir à frente da bateria. Se não, venho em carro, na diretoria... Só não deixo de desfilar – avisou.



