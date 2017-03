Série Mister Miss é lançada em Porto Alegre, no Plaza São Rafael

Beleza

Em coletiva realizada no Plaza São Rafael na terça-feira, dia 21 de março, a produtora Cubo Filmes e o canal Fashion TV da programadora Box Brazil fizeram o lançamento nacional da nova série brasileira de beleza e comportamento, Mister Miss.

Diretor Gilberto Perin, Kim Barcellos, Evandro Hazzy, diretor Pena Cabreira e o coordenador do canal FashionTV Ramiro Azevedo. Foto Antares Martins, Divulgação

À frente da coletiva estavam o missólogo Evandro Hazzy e o diretor Gilberto Perin. Na ocasião foram dados detalhes do formato da série e o anúncio da primeira incursão de Evandro Hazzy, conhecido especialista em beleza, à frente de uma série televisiva. Mister Miss terá como tema o mundo dos concursos de beleza em um formato original.

Antares Martins, Deise Nunes, Miltinho Talaveira, Marcel Stürmer e Gabriela Casartelli. Foto: Marcelo Schmidt, Divulgação

Na série, Hazzy e seus colaboradores precisarão encontrar a mulher que reúne as qualidades necessárias para ser a nova pupila do time. O programa começa a ser produzida em maio e será veiculada nacionalmente no Fashion TV, canal de televisão por assinatura dedicado à moda.



Evandro Hazzy, Rafaela Zanella e Marcelo Stürmer. Foto Marcelo Schmidt, Divulgação