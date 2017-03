Sócias da Essere Joias apresentam coleção em evento exclusivo no hotel SLS, em Miami

Preciosas

Marja Zaluski e a mãe, Beatriz Zaluski, levam o tropicalismo das mais recentes joias da Essere para os Estados Unidos. A dupla embarcou na terça-feira (14/03) para participar do Stylemkt, evento exclusivo no SLS, novo hotel de luxo Brickell, em Miami, onde irão apresentar peças desenvolvidas por Beatriz com inspiração na Carmen Miranda. Mãe e filha acreditam, inclusive, que tenha sido o "ar brasileiro" das jóias o responsável por chamar a atenção de empresários americanos.

— Foi uma honra para nós receber esse convite — ressalta Marja, que toma conta da administração e da pesquisa de tendências na marca.

As sócias responsáveis pela grife de jóias, que está no mercado há sete anos, também adiantaram que já planejam o lançamento de novidades da Essere para 2017.

