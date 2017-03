Solenidade formaliza credenciamento de leitos SUS da UTI do Hospital da Criança Santo Antônio

Ação beneficente

Na manhã de sexta-feira (17/03), representantes dos Voluntárias pela Vida se reuniram com o prefeito Nelson Marchezan Júnior, secretários da Saúde e o Dr. Fernando Lucchese para a cerimônia que formalizou o credenciamento do leitos SUS da UTI Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio, na Santa Casa de Porto Alegre. O projeto, que acrescentou 10 leitos ao hospital infantil, está em funcionamento há dois anos e foi idealizado a partir da arrecadação quase R$ 4 milhões feita junto à comunidade pelas Voluntárias pela Vida.

Com o credenciamento, o hospital passa a contar com 24 vagas de UTI destinadas às crianças e adolescentes em tratamento no Hospital Santo Antônio, provenientes do SUS.

