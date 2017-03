Swarovski lança linha de joias e acessórios inspirada em "A Bela e a Fera"

Brilho de cinema

Um mês antes da estreia no Brasil de A Bela e a Fera, marcada para quinta-feira (16/03), a Swarovski lançou joias e objetos de decoração com design inspirado no filme, um dos mais esperados de 2017. Colares, anéis e brincos da linha que leva o mesmo nome do longa fazem referência à famosa rosa encantada da história, e há ainda a coleção Crystal Living, com esculturas e canetas. As peças chegam às lojas nesta semana.

Leia mais:

Confeitaria Leckerhaus lança torta inspirada no filme "A Bela e a Fera"

Emma Watson protagoniza uma das cenas mais caras da história do cinema

Conheça ou relembre cinco adaptações de "A Bela e a Fera"