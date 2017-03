Vilaró, na Fernando Gomes, agora é apenas "Vila"

Boemia

Um dos endereços mais queridos do bairro Moinhos de Vento vai iniciar uma nova fase a partir das próximas semanas. E a transformação começa pelo nome: agora, o Vilaró, na Rua Fernando Gomes, passa a ser chamado de Vila.

A empresária Vanessa Pilz segue no comando e, entre as novidades, está a consultoria gastronômica da Embaixada Gourmet, que assina o novo menu em parceria com o chef Vinícius Gomes. O chef Rodolfo Montana permanece no time no comando da cozinha.

João Garcia, Vanessa Pilz, Vinícius Gomes, Fernanda Guimarães e Rodolfo Montanha Foto: Camila Domingues / Especial

O novo cardápio aposta em pratos simples que remetem à memória afetiva e muito sabor – e, segundo Fernanda Guimarães, da Embaixada, a escolha por ingredientes locais e frescos valorizará a experiência.



Leia mais:

Gilberto Schwartsmann recebe ministro da Cultura e outras autoridades para jantar em sua casa

Ivan Pinheiro Machado participa do Salão do Livro de Paris