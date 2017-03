Youtuber Bianca Rosa confirma presença na Convenção Anual da Gang em Porto Alegre

Moda e cultura

No próximo domingo (12/03), a Fundação Iberê Camargo será palco da Convenção Anual da Gang, evento em que gestores e representantes das lojas da marca se reúnem para alinhar estratégias frente ao público-alvo. O local foi escolhido devido ao compromisso da empresa de estar perto da comunidade e do jovem e valorizando a cultura local.

Entre as atrações estão um desfile da coleção outono-inverno, um live painting com a artista Élin Godois e a presença da youtuber carioca Bianca Andrade, do blog Boca Rosa.

