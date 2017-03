Youtuber e gamer Rezende estreia espetáculo "Batalha dos Mundos" em Porto Alegre

Show de games

O gamer Pedro Rezende, 20 anos, que figura entre os melhores youtubers do mundo, estará em Porto Alegre para participar da segunda temporada de eventos do Bourbon Game Show, que terá início no Bourbon Shopping Wallig, nos dias 18 e 19 de março. Rezende, uma das pessoas com menos de 30 anos mais influentes do Brasil, segundo a Forbes, irá apresentar a estreia nacional do espetáculo Batalha dos Mundos.

Para participar, os clientes devem trocar R$ 300 em notas fiscais de lojas do shopping por um ingresso, entre os dias 2 e 17 de março.



