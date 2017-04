Gisele Bündchen e Tom Brady curtem show de Maria Gadú nos Estados Unidos

American tour

Bombou nas redes sociais o date intimista de Gisele Bündchen e Tom Brady no show da cantora Maria Gadú, neste fíndi, em Boston. O casal cantou, fez fotos e tietou a cantora quando ela deixou do palco do Chevalier Theater. Joe Nicholson, americano casado com a brasileira Juliana Matta Machado Nicholson (eles se mudam para o Rio no próximo ano) foi quem abriu o show da cantora com músicas de Chico Buarque e Tim Maias. E tem gaúcho na banda: o baixista Gastão Villeroy completa o time da turnê e aproveitou para aparecer o clique.



