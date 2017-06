Cervejaria gaúcha Fat Bull participa de festivais na Europa

#inbox

Alexandro Nunes, Tiago Bird, Daniel Jeffman e Marcelo Zabka com a mascote Kyra Foto: Edu Deferrari / Divulgação

Com um ano de produção, a cervejaria gaúcha Fat Bull expande fronteiras para o cenário internacional. Entre junho e julho, os quatro amigos de Novo Hamburgo responsáveis pelo negócio estarão em Portugal lançando as cervejas produzidas em solo brasileiro.

A Fat Bull estreia no dia 2 de junho, no The Beer Promenade Cascais, que acontece em Estoril, no litoral português. Na agenda, também estão o Alameda Beer Fest, na cidade de Faro, e o Artbeer Fest, em Caminha.



— Estamos muito felizes de, no mês em que completamos um ano, estarmos levando nossos produtos para o Exterior. Nossa marca cresceu muito em apenas 12 meses — conta o sócio Tiago Bird.



Vale deixar registrado uma curiosidade: o nome da cervejaria surgiu após os amigos terem tirado das ruas uma cadela da raça Pit Bull. Eles a adotaram e deram a ela o nome de Kyra, a mascote da cervejaria.



Leia mais:

Em Gramado, Restaurante Malbec promove segunda edição do Festival Devon

Conheça o Estômago Café Vegano, espaço excêntrico em Porto Alegre

Madero realiza festa de aniversário solidária na unidade do Iguatemi



p>