Chef Juliana Corrêa reúne amigos para comemorar aniversário

Aniversário da chef

O final de semana foi de festa para a chef Juliana Corrêa, que recebeu amigos para comemorar seus 35 anos. O evento contou com sua Mesa Gourmet, em parceria com Neiva e Leandro Buratto, e drinks do Dudu das Caipiras – os convidados puderam criar suas bebidas e divulgar receitas em cards personalizados. O DJ Fabio Lopez e o grupo Samba 10 ficaram responsáveis pela animação da festa.



Leia mais:

Chef Juliana Correa ministra aulas na Casa Roubadinhas, em Atlântida

Chef Juliana Corrêa lança cardápio inspirado na França e na Espanha



Veja mais fotos:

Daniela Calil Foto: Andréa Graiz / Divulgação

Catarina Petter Foto: Andréa Graiz / Divulgação

Andrea Garcia e Dani Caetano Foto: Andréa Graiz / Divulgação

Evelise Peixoto Foto: Andréa Graiz / Divulgação

Maria Sperb e Rafael Scheibe Foto: Andréa Graiz / Divulgação

Éden José Foto: Andréa Graiz / Divulgação

Karla Sugino Foto: Andréa Graiz / Divulgação