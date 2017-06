Conheça o Estômago Café Vegano, espaço com gastronomia excêntrica em Porto Alegre

Boa mesa vegana

O Estômago Café Vegano tem no nome duas palavras que podem causar estranhamento. Há quem não entenda de primeira o motivo que levou a gaúcha formada em Letras Júlia Fraguas e seu companheiro, Guilherme Herz, a escolherem o órgão pouco poético do sistema digestivo para batizar a casa na esquina da Miguel Tostes com a Castro Alves, em Porto Alegre. Mas ela garante que o que mais provoca reações é mesmo o "sobrenome" do estabelecimento inaugurado em março:

– O motivo de chamar Estômago não tem nada de muito especial. Estava à noite tendo ideias loucas sobre nomes e gostei desse. Mas o mais interessante é observar a reação das pessoas que não conhecem o conceito de veganismo entrando aqui pela primeira vez. Muita gente confunde com vegetarianismo e chega com dúvidas.

Coxinha de jaca verde com molho de pimenta Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Então, vamos por partes. Enquanto os vegetarianos não consomem carne, os veganos praticam uma filosofia motivada por convicções éticas em defesa dos animais. Na prática, um vegano não consome (nem veste) nenhum produto de origem animal, incluindo ovos e leite, ingredientes que entram na dieta de vegetarianos.

Mas Júlia, que viveu na Europa e encantou-se pela oferta de estabelecimentos veganos em Berlim, faz questão de esclarecer que isso não quer dizer que o Estômago Café Vegano tenha alma natureba – uma das confusões mais frequentes por lá.

– A ideia é ser uma opção gostosa de refeições. O que mais sai é a nossa coxinha de jaca, e é frita. Temos brownie, torta, cervejas. São comidas boas e sem preocupação calórica – explica.

Outro detalhe bacana do Estômago é sua decoração, 100% de segunda mão.

– Nosso mobiliário veio de antiquários ou da casa da minha família. Além de uma questão estética, também tornou o projeto muito mais barato e de acordo com nossa filosofia de vida – diz Júlia.

A receita tem dado certo. Desde março, o Estômago Café Vegano já precisou aumentar a equipe da cozinha tamanha a aceitação da vizinhança do bairro Rio Branco. Então, fica a dica: neste sábado (3), das 12h às 15h, a casa terá uma feijoada vegana no almoço. Vamos lá?

Júlia Fraguas e Guilherme Her Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Capuccino com torta veludo vermelho Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Júlia Fraguas e Guilherme Her Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS